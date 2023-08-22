2024總統大選進入白熱化，台灣民意基金會近日發布總統民調、政黨支持傾向民調，皆由民進黨領先，引發討論。前立委郭正亮認為，該民調的變化太戲劇性，民進黨總統參選人賴清德的支持度上升是因看好度達57%，帶動西瓜效應表態支持會當選的人，若持續發酵將會是侯、柯的危機，屆時想讓選民相信賴清德不一定會當選，就要做出很大的動作，像是「出來承諾說一定會整合，保證11月只有一組人登記」，才有可能拉回來。

台灣民意基金會近日民調顯示，總統選舉三腳督中，民進黨賴清德43.4%、民眾黨柯文哲26.6%、國民黨侯友宜13.6%。政黨支持度，民進黨獲36.8%、民眾黨17.8%、國民黨17.1%，

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，台灣民意基金會董事長游盈隆將民進黨支持度上升歸因於台日、台美關係友好，歸因的太單一了，別的總統民調中，賴清德也有上升，「沒有任何一個民調像台灣民意基金會這麼戲劇化」。

郭正亮也指出，台灣民意基金會的總統民調中，前幾題都在問賴清德訪美的成果，如果要問政黨支持和候選人支持，不能有任何引導，而且台灣民意基金會的民調，剛好選在七成的綠媒在幫賴清德造勢時這樣問，當然會有很多人受到影響。

郭正亮說，他承認賴清德有上升，可是民調結果太戲劇性、差別那麼大，且有另一個因素影響賴清德支持度上升，即「57%的選民看好賴清德當選」，越來越多對政治沒有很大興趣、沒有自己立場的人「大西瓜表態」，支持度跟著看好度移動。

郭正亮說，選舉裡有一種效應，「選民會希望自己的票是有效票，因此會支持會當選的人」，一旦賴清清的看好度連動到支持度上升，就是國民黨和柯文哲的危機，屆時侯友宜、柯文哲想讓選民相信賴清德不一定會當選，就要做出很大的動作，像是「出來承諾說一定會整合，保證11月只有一組人登記」，才有可能拉回來，前一陣子非綠陣營相加還能高於賴清德，但現在加起來還不一定贏賴清德，就是因為選民認為非綠陣營的3個人莫名其妙，明明這樣搞一定會輸卻還樂此不疲，就用民調來教訓他們，這個效應會比賴清德訪美還要大。