七夕求紅線，盼孩子平安長大。(林和生攝)

22日正值農曆七夕情人節，屏東市慈鳳宮別開生面，請來古裝扮相的七夕娘娘於大殿正廳，準備5000條紅線，替求姻緣、求人緣的信徒牽紅線，一早聞訊前來的民眾大排長龍，不少是家長替正在上班的子女代求，有家長笑說，孩子不急，倒是急死我們這些做父母。

農曆七夕，習俗上也是七夕娘娘誕辰，慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示， 「七娘媽」除掌管人世間姻緣，祂另一稱呼叫「床母」，也會照顧出生小孩平安長大；因此特地找人身著古裝，扮演七夕娘娘，並請來樂團演奏，在浪漫樂聲中為信徒戴上紅絲線。

不少父母帶著孩子來祈求平安長大，自己也順勢求了一條，希望來年順遂，還有陳姓民眾帶著自己剛交往的女友一同前來，希望兩人在感情這條路上能走得長久。

但有更多是為家中適婚年齡子女來求姻緣的家長，一位婦人說，孩子畢業後工作多年，閒暇之餘，總看他宅在家裡的時間長，別說結婚，對於外出結交朋友也顯得意興闌珊，他不著急，旁邊親友看得都比他們更急，為了趕快盼到有好緣，才能求條紅線，希望能快點聽到好消息。

鄭宇伶說，曾經就有來求姻緣的信徒，事隔幾年，悄悄帶著另一半來廟裡拍婚紗，還指定要在神像前取景，稱說是當作來還願，廟方也大方給予祝福，盼藉此緩解少子化浪潮。

除求姻緣還有不少父母帶著幼子來求「好人緣」，鄭宇伶說，七娘媽可為孩子帶來平安、長大結好緣，到處得人疼；她說，不只七夕能求紅線，大廟2樓七夕娘娘前平時就會放紅線供信徒求取，只要向神明祈求、說明來意，獲得聖筊就能自己掛戴。