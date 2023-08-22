巴基斯坦北部山區今天發生一起高空纜車意外，一輛載有學童的纜車行駛到一半時，吊掛纜索突然發生斷裂，整座車廂只能靠剩下的纜繩支撐，吊掛在半空中，情況十分危急。由於纜車距離地面約有900英尺（約274公尺），當局緊急出動2架軍用直升機，目前救援行動仍在持續中。
根據巴基斯坦《晨報》（Dawn）、《華盛頓郵報》報導，這起意外發生在巴基斯坦當地時間22日上午，地點在距離首都伊斯蘭馬巴德約200公里的山區，當地缺乏道路和橋梁，交通不便，許多孩子必須搭乘纜車才能上學，豈料行駛到一半時卻發生纜索斷裂意外，車上8名乘客吊掛在空中，其中6人是10到16歲的學童。
巴基斯坦政府接獲通報後，緊急調派軍方直升機和特種部隊前往事故現場。從畫面中可以看到，纜車下方就是深谷，直升機小心翼翼接近，擔心稍一不慎就會導致纜車墜落；另一方面，救援人員試圖從地面架起網子。
纜車上一名乘客向媒體表示，事發後他們已經受困長達6小時，一名16歲乘客因為心臟有問題，已經昏了過去，其他孩子則不斷哭泣。自從第一條纜索斷裂後，過去幾個小時內又有第2條纜索斷裂。
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