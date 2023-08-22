巴基斯坦北部山區今天發生一起高空纜車意外，一輛載有學童的纜車行駛到一半時，吊掛纜索突然發生斷裂，整座車廂只能靠剩下的纜繩支撐，吊掛在半空中，情況十分危急。由於纜車距離地面約有900英尺（約274公尺），當局緊急出動2架軍用直升機，目前救援行動仍在持續中。

根據巴基斯坦《晨報》（Dawn）、《華盛頓郵報》報導，這起意外發生在巴基斯坦當地時間22日上午，地點在距離首都伊斯蘭馬巴德約200公里的山區，當地缺乏道路和橋梁，交通不便，許多孩子必須搭乘纜車才能上學，豈料行駛到一半時卻發生纜索斷裂意外，車上8名乘客吊掛在空中，其中6人是10到16歲的學童。

Battagram, Pakistan: 6 children are among 8 people trapped inside a cable car dangling over a deep Pakistan valley. The chairlift is "stuck at a height of about 900 ft" (275 metres) due to a breakage in one of its cables. pic.twitter.com/Md806c8RMa — Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) August 22, 2023

#Pakistan Army helicopter is on spot, however difficulties in approaching the cable car are present, due to risk of the last cable (which is only one holding the car) snapping due to rotor thrust.



SSG operatives are also planning a recovery mission. Pray for the best outcome. https://t.co/yCfLKBqao1 pic.twitter.com/jZMSbRx20I — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023

巴基斯坦政府接獲通報後，緊急調派軍方直升機和特種部隊前往事故現場。從畫面中可以看到，纜車下方就是深谷，直升機小心翼翼接近，擔心稍一不慎就會導致纜車墜落；另一方面，救援人員試圖從地面架起網子。

纜車上一名乘客向媒體表示，事發後他們已經受困長達6小時，一名16歲乘客因為心臟有問題，已經昏了過去，其他孩子則不斷哭泣。自從第一條纜索斷裂後，過去幾個小時內又有第2條纜索斷裂。