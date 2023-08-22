雲林縣沿海地區最近常有民眾通報流浪狗騷擾路人事件，麥寮鄉近日還出現1隻比特犬在路上遊蕩，令路人膽戰心驚，公所農經課還特別在臉書上提醒民眾注意，22日縣動植物防疫所表示有些飼主會載狗到偏僻魚塭放生，呼籲飼主不要隨意棄養，否則可依《動保法》處3萬至15萬元罰鍰。

雲林沿海麥寮、台西、口湖、四湖等地區有許多魚塭，地廣人稀，有些漁民會養狗看顧魚塭，一些想棄養狗的民眾認為漁民可能會收養流浪狗，且魚塭地處偏僻，棄養時較不會被發現，因此流浪狗日多，其中還有比特犬等凶猛犬隻，路人或機車、腳踏車騎士經常被追逐，危及安全。

麥寮鄉公所日前在臉書上發文「民眾如有發現遊蕩比特犬，因該犬種具有攻擊性，請勿任意靠近，敬請聯繫雲林縣動植物防疫所處理。聯繫電話05-5523250」，經防疫所介入，發現比特犬是民眾飼養，從家中逃脫，已聯繫飼主領回。

麥寮鄉民代表吳明宜表示，她曾2次接獲鄉民通報，指鄉內有比特犬遊蕩，馬上通知防疫所處理，麥寮鄉因六輕設廠，員工、包商等外來人口有上萬名，有些人會在工地餵養流浪狗，另外，也發現有不少外鄉鎮民眾把狗載到魚塭、六輕廠區外棄養，導致鄉內流浪狗愈來愈多。

吳明宜說，目前水利署第4河川局持續在濁水溪出海口營造生態園區，吸引眾多鳥類棲息，成為愛鳥人士的賞鳥新地點，但愈來愈多流浪狗已成鳥類隱憂，目前由志工加強巡邏，盡量將流浪狗驅離鳥類棲息區。

雲林縣動植物防疫所指出，沿海因地廣人稀、養殖魚塭眾多等因素，不少犬隻沒有用繩索綁住，屬半放養情況，目前只能勸導飼主加強管理並幫犬隻植入晶片，配合TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）避免流浪狗持續繁殖。