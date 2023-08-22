長榮航空自2018年開始陸續引進波音787客機，目前已是公司主力機隊之一，波音787-10客艙設有34個皇璽桂冠艙，採用1-2-1座位配置，由BMW集團旗下Designworks團隊設計，每個座位均可獨立進出，創造更寬敞的空間感受；經濟艙則配置308個座位，由國際知名設計公司Teague負責內裝，並採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO座椅產品，營造高雅、精緻的客艙美學。

波音787機型大量採用碳纖維等複合材質，可大幅降低機身重量，並提升燃油效率與航程能力，可減少約20％的燃油消耗與溫室氣體排放；在機艙環境舒適度方面，採用了新型空氣淨化系統，可以過濾氣體分子，有效去除空氣中的異味及有害微粒，由於機身採用抗腐蝕的複合材質，讓客艙濕度可提高3至4倍，同時將艙壓控制在海拔6,000呎，有助於減輕暈機等不適症狀。

今年是長榮航空加入星空聯盟10周年的重要里程碑，長榮航空今天也特別調派甫於5月份交機，全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務，讓首航班機更具意義。

長榮航空為持續朝2050淨零碳排放目標邁進，繼今年5月使用永續航空燃油（SAF）飛渡一架波音787新機回台後，明日波音787-10執飛BR189的羽田-松山航班中將再次添加永續航空燃油。此次長榮航空透過油商NESTE及其代理商ITOCHU共同合作添加40%永續航空燃油，亦為國籍航空中添加比例最高的航班，並首度執行於載客作業，預計可減少約14,435公斤碳排放量。