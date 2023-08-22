ShopBack台灣2017年成立至今，已累積560萬名會員，與超過1,000家電商夥伴合作，包括PChome24h購物、蝦皮購物、淘寶天貓、博客來、家樂福線上購物、誠品線上、金石堂、生活市集、foodpanda、Uber Rides、Booking.com、Agoda、Klook等海內外知名商家。截至2022年底為止，ShopBack已為全球用戶創造了超過新台幣110億元的現金回饋。

ShopBack台灣總經理隆章琪指出，ShopBack在疫情期間，在與合作夥伴共同的努力下，仍締造佳績。展望今年，將堅持不斷創新的承諾，開發更多能滿足消費者需求，並帶動電商業績成長的新功能。針對目前因經濟發展趨緩、消費者對於消費趨於保守，讓消費行為更難驅動等情況下，ShopBack持續優化產品，提出三大目標，包括：提升用戶體驗、精準行銷，以及優化交易機制。

隆章琪表示，從品牌、類別與商品的個人化推薦，ShopBack將提供更符合消費者需求的內容；運用ShopBack的後台數據，協助電商更精準溝通到目標客群，包括：用戶的消費軌跡、偏好與使用行為，甚至可以結合電商數據針對不同忠誠度的客戶設計不一樣的溝通策略。而特定的獎勵機制則可以針對不同的行銷目的，從多重消費累積、限定時間到獨家任務活動等，讓商家行銷預算可以透過更精準的投放，達到最佳成效。