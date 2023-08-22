今（22）日下午14時許，新北市八里區中華路三段發生一起車禍，24歲賴姓男駕駛小貨車不慎擦撞分隔島，導致車輛受困。（圖／警方提供）

今（22）日下午14時許，新北市八里區中華路三段發生一起車禍，24歲賴姓男駕駛小貨車不慎擦撞分隔島，導致車輛受困。（圖／警方提供）

今（22）日下午14時許，新北市八里區中華路三段發生一起車禍，24歲賴姓男駕駛小貨車不慎擦撞分隔島，導致車輛受困。（圖／警方提供）

今（22）日下午14時許，新北市八里區中華路三段發生一起車禍，24歲賴姓男駕駛小貨車不慎擦撞分隔島，導致車輛受困，賴男雙腳受傷送往淡水馬偕醫院就醫，酒測值0，詳細肇事責任尚在釐清。

警方表示，今日14時許接獲民眾報案稱於八里區中華路三段一處有發生交通事故，經了解為自小貨車發生交通事故自撞分隔島，警方立即到場測繪排除車禍並調閱監視器釐清相關肇事責任。

蘆洲分局交通組巡官林宏凌呼籲，駕駛人行車務必注意車前狀況，以免發生交通事故。