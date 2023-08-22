女星米可白（趙亦瑄）曾是兒童台的「葡萄姐姐」，近年來跨足主持及戲劇圈表現亮眼，風格也趨向大膽，屢屢在社群上曬出養眼美照。今(22)日適逢七夕情人節，她應景的在社群上曬出多張辣照，其中卻驚見胸前有「紅色痕跡」，而她也對此透露原因了。

米可白今日在社群上PO出多張辣照，只見畫面中，她身穿墨綠色連身泳裝，由於服飾極少布料的剪裁設計，使她的白皙美膚在鏡頭前大方露出，傲人上圍以及一雙美腿也吸引不少粉絲爭相前來朝聖，然而，在相關照片中，卻可見到胸前有一片明顯的「紅色痕跡」，引發討論。

此外，米可白也在貼文中透露與母親的互動趣事，寫下：「穿泳裝不害羞，害羞的是幫我拍泳裝照的人，是我媽媽。」同時還向母親甜喊：「謝謝你讓我很耀眼。」認為母親每次都將自己拍的很美。另外，更笑稱：「七夕不宜出門，眼睛會被閃瞎。」

米可白也一併在貼文中解釋「胸前紅痕」的原因：「草莓紅疹是熱過敏。」拍完照就立馬躲在飯店裡。貼文PO出後讓不少網友爭相前來朝聖，寫下：「女神，身材辣喔」、「我的媽啊，這太刺激了啦，開車都不能專心了」、「趁年輕真的多留影，老的時候才有故事講」、「真美，媽媽也拍的很棒。」