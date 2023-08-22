水煙酒吧的PM2.5暴露量，是環保署規定24小時標準值（35 μg_m³）的3.1倍。（台灣室內環境品質學會提供）

炎炎夏日，各式餐館經常是民眾避暑首選，台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣室內環境品質學會共同推動「2023年室內環境品質探討及健康促進研究」發現，在餐酒館待2小時所暴露的總揮發性有機化合物（TVOC），是台灣室內空氣品質標準值的1.27倍，實地檢測二氧化碳濃度達2倍之多，而在燒烤店、水煙酒吧暴露的懸浮微粒PM2.5，更是標準值的1.53及3.1倍。

室內二氧化碳（CO2）濃度是評估空氣品質好壞的重要指標，反映出懸浮微粒（PM10及PM2.5）、甲醛或揮發性有機化合物（TVOC）等健康危害物的累積狀態。處於二氧化碳濃度大於1000 ppm的環境1小時以上，會產生不適與疲倦，影響認知及判斷能力；長時間過量暴露在烷類、醛類、酮類及芳香族等揮發性有機化合物之下，恐傷害肝、腎、大腦和神經系統，甚至可能致癌。

計畫主持人、輔大學醫學院副院長林瑜雯說明，此次研究共針對燒烤店、餐酒館及水煙酒吧等三種公共場所，了解室內空氣污染物包括懸浮微粒（PM10、PM2.5、PM1）、二氧化碳及總揮發性有機化合物的濃度分布與變化趨勢，並配合現場環境巡檢與人員活動型態紀錄，進行店內消費者的暴露評估。

結果顯示，聚餐熱門燒烤店、水煙酒吧及餐酒館各在不同室內空氣污染指數超標。以二氧化碳8小時標準值為1000 ppm，但餐酒館2小時實地檢測竟達2倍；餐酒館及水煙酒吧的TVOC暴露亦是環保署規定1小時標準值0.56 ppm的1.27及1.58倍，燒烤店及水煙酒吧的PM2.5暴露更分別是環保署規定24小時標準值35 μg／m³的1.53倍與3.1倍。

林瑜雯指出，肉類在高溫下燒烤時候，肉的脂肪和汁液會滴到炭火上，會產生香氣和煙霧，釋放出揮發性有機化合物。這些揮發性有機化合物和氮氧化物（NOx）等污染物，除降低空氣品質，在室內空間更容易對呼吸系統敏感的人群有立即影響。

研究團隊針對燒烤店進行實地採集相關資料，透過CFD電腦模擬的方式，評估目前現有的通風設施狀況下，二氧化碳的擴散與累積狀況。長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平指出，如果室內通風沒有增強排風效果時，在非尖峰用餐時間時（約15人），空間內人員增加時（約50人），二氧化碳不僅會迅速上升，濃度甚至會高達5倍之多。

模擬與實測研究發現，二氧化碳濃度主要累積在用餐區較擁擠處以及從業人員工作場域，對於用餐尖峰時間顧客，以及工作時間至少8小時的燒烤店從業人員，健康上有相當的風險存在。反倒是在顧客密度較低的用餐區，以及空氣對流明顯的店門或窗戶，乃至於安裝循環風扇區域，空氣品質相對較佳。

林瑜雯提醒，消費者可透過3項指標評估室內空氣品質，包括大樓入口處標示的「二氧化碳濃度顯示板」指數低於1000 ppm，人少的環境優於人多的，並可目視確認室內新鮮空氣的來源，如牆上的壁扇或抽風機，如果僅看到分離式冷氣就表示沒有新鮮空氣，看到出風口表示有新鮮空氣。另外，進入店裡時要先感受，是新鮮空氣流通還是濃烈的煙霧或油煙味，如果發現店內不僅煙霧瀰漫，而且還有伴隨刺鼻的油煙味，這就代表著店內排風不佳。