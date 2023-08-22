嘉義大學輔導與諮商學系到學校帶學生進行小團體活動自我探索。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學輔導與諮商學系到校園引導學生探索自我情緒。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

全國輕生死亡率升高，而15至24歲是第2名，嘉義市政府衛生局攜手嘉義大學輔導與諮商學系家庭教育研究中心，以小團體模式引導學生透過活動覺察、認識自己的身心狀態，22日起巡迴國高中職辦理15場次活動，促進學生族群的心理健康意識。

嘉義市衛生局表示，衛福部統計顯示，2022年全國輕生死亡率較2021年增加，其中15至24歲年齡層在輕生死亡排名為第2，而近年來校園輕生事件頻傳，青少年心理健康需要更多關注。

嘉市府衛生局自8月1日已啟動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」服務，目前有9間心理諮商機構合作辦理，每人可補助3次免費心理諮商，鼓勵年輕族群勇敢求助。

此外，嘉市衛生局與嘉義大學輔導與諮商學系家庭教育研究中心，將辦理15場次「玩心更YOUNG-校園心靈健康計畫」，首場於22日在南興國中帶領學生玩小團體活動，探索內在心靈。

嘉大輔諮系主任張高賓表示，這項計畫首重覺察與調適情緒能力的提升，採取小團體模式，利用黏土、彩鹽等多元媒材，引導學員在安全的情境下將情緒具象化，表達難以用言語說明或衝突的情緒、感受，進而覺察及認識自我身心狀態、學習評估情緒，而再次建構自我。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，青少年是兒童轉大人的過渡階段，現代社會變動快速、新興媒體多樣、網路社群等各式各樣媒介形成對校園安全的挑戰，此次與嘉大輔諮系合作校園「玩心更YOUNG」計畫，協助青少年探索自我，並促進教職人員進一步了解當前青少年。

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