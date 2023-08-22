雲林縣衛生局呼籲，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣登革熱確診者出現第一例死亡案例，也是全國的第二例，死者為一名80多歲女性，有高血壓、糖尿病、心臟衰竭等慢性病病史，9日因住院治療被快篩驗出確診，15日因病況惡化不幸過世。

雲林縣衛生局統計，到今（22日）全縣累計239個確診案例，古坑鄉205例、斗六市27例、台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、斗南鎮2例、莿桐村1例。

其中日前傳出重症的80多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟衰竭等慢性病病史，已於15日死亡。她因8月5日因跌倒前往急診就醫，當時NS1快篩陰性，返家留觀後於8月9日再度入院，NS1快篩是陽性確診，住院期間出現血小板低下、肺炎等症狀，8月15日因病況惡化不幸過世。

衛生局呼籲，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，以縮短「隱藏期」，減少病媒蚊孳生傳播風險，全縣20鄉鎮市衛生所備有NS1快篩試劑，還有32家醫療院所也能快篩。