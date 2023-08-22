大陸央視新聞用戶端22日報導，8月21日22時許，陝西省延安市延川縣永坪鎮新泰煤礦發生一起瓦斯閃爆事故，造成7人死亡，4人被困井下。

當地應急、消防、礦山救援、公安等部門連夜趕赴現場開展救援，各項救援正在進行中。 據瞭解，延川縣新泰煤礦（普通合夥）成立於2008年5月6日，註冊地位於陝西省延安市延川縣高家屯鄉賀家崖村，法定代表人為張某某。

澎湃新聞報導，查閱大陸國家礦山安全監察局陝西局官網發現，今年5月23日，該局官網發布《關於延川縣新泰煤礦恢復生產的公告》，公告稱：4月8日，大陸國家礦山安全監察局陝西局對延川縣新泰煤礦重大事故隱患責令停產整頓。近日，延川縣新泰煤礦完成了整改，經延川縣應急管理局驗收，國家礦山安全監察局陝西局現場覆核，重大事故隱患已整改，延川縣主要領導簽字批准，同意恢復生產。

據延川縣政府網站資訊，4月25日，延川縣委書記王湛鴻，縣委副書記、縣長高漢武到永坪鎮新泰煤礦調研督導煤礦安全生產工作，並召開座談會。縣委辦、政府辦、縣應急管理局、縣自然資源局等相關部門負責人一同調研。

延川縣要求，新泰煤礦要進一步理順內部合作關係，加強團隊管理，強化團隊人才隊伍建設，確保人員穩定責任落實到位。縣應急管理局、自然資源局等行業監管部門要加強監管責任，督促煤礦企業及時消除安全生產隱患，有效防範和堅決遏制煤礦安全事故的發生。

要進一步落實企業主體責任，新泰煤礦要對照安全生產、隱患排查整改等方面責任，不斷做好安全措施保障以及從業人員培訓等方面工作。新泰煤礦要尊法守法經營，強化煤礦安全管理，其他各部門要強化服務意識，當好「服務員」，及時掌握需求，多為企業排憂解難，為企業更好發展創造有利條件。

此外，今年7月26日，該縣人大常委會副主任、工會主席曾到新泰煤礦開展夏日「送清涼」活動，活動結束後，白志斌一行還通過實地查看和聽取彙報的方式，對新泰煤礦進行了安全生產檢查。

「信用中國」發布的處罰詳情顯示，大陸國家礦山安全監察局陝西局於4月8日對新泰煤礦作出「陝煤安監三罰（2023）29010號」至「29015號」行政處罰決定書，對該礦合併處罰107.3萬元（人民幣，下同）並責令其停產整頓。

該礦違法事實共有21項，其中包括「礦井通風部門未按照延川縣新泰煤礦『一通三防』隱患排查治理制度，每半月對全礦進行一次『一通三防』隱患排查，並將結果嚴格按照『五落實』進行落實，同時對下半月隱患進行預測，提前制定預防措施」「礦井配備的風表、光干涉甲烷測定器等通風安全檢測儀錶配備數量不足，檢查發現新泰煤礦儀器儀錶台帳顯示煤礦用電子式風速表4台、光干涉甲烷測定器20台、可擕式甲烷檢測報警儀100台，未配備其它安全儀器儀錶」「從業人員未按煤礦《N005301採煤工作面作業規程》綜合防滅火措施對工作面兩側(渣牆側)及時噴漿處理，檢查時發現運輸順槽約250m，回風順槽約300m工作面兩側(渣牆側)未及時噴漿」「一盤區運輸巷和回風巷之間的聯巷風門未設置風門開關感測器，第八聯巷的主要風門兩道風門同時打開時，風門開關感測器不能發出聲光報警信號」「提供虛假沖塵、通風設施檢查等記錄」「5301工作面瓦斯檢查存在漏檢」等等。

此外，在2022年12月23日及2022年9月21日，大陸國家礦山安全監察局陝西局也曾對該礦作出過兩次處罰，其中2022年12月23日的處罰涉及6項違法事實，該礦被罰16萬元；當年9月21日的處罰涉及14項違法事實，該礦被處以30.3萬元罰款，並責令停止施工。