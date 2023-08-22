台新金持有彰銀(2801)部分，除了因應交換債的5.7億股，目前未處理的彰銀部位不到1億股，還有4年時間會陸續在公開市場出售。今年彰銀上半年現金股利是3.5億元，預計在8~9月入帳。
林維俊表示，目前台新金在帳上有230億元的現金部位，會因應潛在併購和子公司的增資所需。若未來的併購對象能和台新金有互補、公司更強健、更多元化創造更好的ROE，台新新都會考慮。
林維俊表示，台新一路走來，做了很多個中華民國第一，包括第一個金融合併、第一件銀行合併等，所以對於可能的併購對象都是持開放的態度。
台新金(2887)今舉行法說會，台新金總經理林維俊表示，台新銀在大陸曝險持續下滑，大陸曝險占淨值比已經降到39%，其中三分之二為融資，三分之一屬投資，投資對象是大陸的銀行和企業相對穩健。台新銀在大陸曝險以台商和外資企業為主，陸企占比不到1%，而大陸不動產的放款是零，所以碧桂園和中植系都沒有曝險。不過，台新在中國的租賃有遇到困難，NPL有提升，目前在損益兩平附近，業務成長已經不是重點。
台新金持有彰銀(2801)部分，除了因應交換債的5.7億股，目前未處理的彰銀部位不到1億股，還有4年時間會陸續在公開市場出售。今年彰銀上半年現金股利是3.5億元，預計在8~9月入帳。
林維俊表示，目前台新金在帳上有230億元的現金部位，會因應潛在併購和子公司的增資所需。若未來的併購對象能和台新金有互補、公司更強健、更多元化創造更好的ROE，台新新都會考慮。
林維俊表示，台新一路走來，做了很多個中華民國第一，包括第一個金融合併、第一件銀行合併等，所以對於可能的併購對象都是持開放的態度。
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