台新金持有彰銀(2801)部分，除了因應交換債的5.7億股，目前未處理的彰銀部位不到1億股，還有4年時間會陸續在公開市場出售。今年彰銀上半年現金股利是3.5億元，預計在8~9月入帳。

林維俊表示，目前台新金在帳上有230億元的現金部位，會因應潛在併購和子公司的增資所需。若未來的併購對象能和台新金有互補、公司更強健、更多元化創造更好的ROE，台新新都會考慮。

林維俊表示，台新一路走來，做了很多個中華民國第一，包括第一個金融合併、第一件銀行合併等，所以對於可能的併購對象都是持開放的態度。