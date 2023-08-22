美債殖利率走高，基準的10年期國債殖利率周二衝到近16年新高，加上對中國的不安情緒，在近幾周都推高了美元。

倫敦的City指數資深市場分析師Fiona Cincotta說，我們今天看到停頓。我們此前看到美元強勁彈高，而今天的市場情緒是謹慎樂觀。

美元指數周二下跌0.25%，至103.07，低於上周五創下的近10周高點。儘管如此，八月至今仍上漲逾1%。

在日本央行行長與首相會見之後，美元下滑至145.79日圓，較上個月創下的9個月高點有所回落。但是行長植田和男在事後說，與首相並未談論到匯率波動問題。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)將在周四稍晚參與傑克森霍爾(Jackson Hole)的央行年會，在發表演講之前，預計美元的波動幅度有限。

美元兌歐元也遭到壓力。周二歐元上漲0.3%，至1.0928美元。英鎊也上漲0.3%，至1.2898美元。

人民幣周二一度試探近一周新高，顯示北京阻跌的努力，獲得一些動力。上周離岸人民幣交易價格跌至7.349元、近9個半月低點後，中國央行試圖讓人民幣匯率保持一定下限。