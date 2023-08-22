台北市長蔣萬安22日參觀國防部前部長俞大維紀念特展，並留下「捍衛民主、追求和平」8字祝福語。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安22日下午前往台大圖書館，參觀國防部前部長俞大維的紀念特展。會中致詞時蔣萬安也提及，由於明日就是823砲戰紀念日，823是兩岸歷史上非常關鍵的轉捩點，沒有金門的血戰，就不會有後方台灣的和平。講萬安強調，兩案從武力對抗到和平交流，是一段非常漫長的歷史，但卻非常值得兩岸共同經營與珍惜，「我們兩三代的前輩，他們不斷的努力付出給我們這一代和平繁榮，我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平。」

蔣萬安表示，俞大維先生當時以文人國防部長著稱，學養兼備。擔任部長的期間，正逢中華民國在台灣生、養、教、訓的第一個10年，823砲戰發生之後，俞大維部長也親赴戰地，指揮落定而且出生入死，非常令人敬佩，而且他甚至還遭到砲彈碎片擊中，他這一生腦殼都留有823砲戰歷史的勳章。

蔣萬安直言，823砲戰之後，台海兩岸維持了和平對峙的狀態，但真正和平交流，一直等到了1987年才開放，兩岸之間從武力對抗到叫囂對峙、到和平交流，這一路走來期間的漫長，其實也充分顯示這不是一件容易的政治工程，卻非常值得兩岸來共同努力經營去珍惜，所以沒有和平就不會有繁榮，沒有繁榮就不會推展相關的建設，這也是823砲戰所帶給我們非常嚴肅的體悟。

蔣萬安強調，兩岸要和平互動，要能夠交流互利，其實必須要靠雙方領導人發揮最大的智慧，以人民的福祉為前提，任何不必要的這種威脅，或是任何不必要的這種衝突，其實都會造成歷史的倒退，而倒退是現階段我們最糟糕的選項。

蔣萬安說，台北市對於歷史、國際情勢是最敏感的城市，自己身為台北市長，感謝所有為823炮戰付出的國軍將士，以及金門戰地的所有朋友們。「和平不能靠口號，和平的紀念碑，是所有前人以血、以淚、以慘痛為代價。」蔣萬安說，我們不能忘記也不應該忘記，這也是823砲戰最大的啟悟，而得來不易的和平，「不到最後關頭， 絕不輕言放棄。」

蔣萬安直言，有機會有時間都來看看俞大維紀念特展，因為他所代表的其實就是台灣民眾父祖輩的努力付出，如何捍衛民主，如何捍衛和平的意志力。「我想我們不會忘記歷史，但我們要智慧來創造和平。」講萬安強調，父執輩不斷的努力付出給我們這一代和平繁榮，我們責無旁貸要為下一代、下兩代創造和平。