上市櫃公司中福及昇華分別已遲交3本財報，今年4月10日起停止買賣。金管會表示，若中福及昇華未補交財報，證交所及櫃買中心預估中福及昇華最快將在11月20日下市櫃。

金管會今天公布，截至今年8月14日止，共1644家上市櫃公司應申報第2季財報（不含公告申報期限落在今年8月31日的KY公司及金融業），其中有2家上市櫃公司遲交財報，分別為上市公司中福及上櫃公司昇華。

金管會證期局副局長張子敏在例行記者會表示，中福及昇華先前已遲交2022年財報及今年第1季財報，遭證期局予罰鍰處分並限期補行申報，但中福及昇華均未補交，且今年第2季財報再度難產。

按照規定，若連續6個月未恢復有價證券買賣，將進入終止上市櫃程序；因中福及昇華已在今年4月10日遭停止買賣，若後續未補交財報、順利恢復買賣，證交所及櫃買中心推估中福及昇華最快將在11月20日下市櫃。

根據證期局了解，上櫃公司昇華主業為電視劇製作，因沒有營收，原先會計師終止委任，繼任會計師查核後有疑慮，再度終止委任，目前昇華並無簽證會計師；上市公司中福因子公司沒有提出財報內容，導致中福無法編製合併財報，以致會計師無法表示意見。