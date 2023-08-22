國民黨連日抨擊綠能政策，痛批台電虧損主因在於綠能發展，收購再生能源價格太高所致，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱22日反嗆，批評要本於事實，烏俄戰爭前台電每年平均都有盈餘，但戰爭致使國際燃料成本上漲，才導致台電產生虧損，「將台電虧損原因惡意扭曲成因為發展綠能，是非常沒有專業素養的惡質抹黑。

另外針對再生能源躉售價格，陳世凱指出，台電收購再生能源的相關規範，完全依循《再生能源發展條例》的規定；《再生能源發展條例》是在2009年、馬英九執政時期修法通過，當年立法院內國民黨和泛藍的立法委員席次，甚至高達7、8成，他反問國民黨，將發展綠能說成是圖利，難道都不會覺得是在打臉自己嗎？

陳世凱強調，國民黨與國際發展綠能趨勢背道而馳，真正害台灣無法走向國際的，就是國民黨惡質的政治手段。為了選舉利益、為了走回核能老路，鋪天蓋地的惡意中傷綠能產業、削弱台灣產業競爭力，卻連一點實證都拿不出來。他嚴正呼籲國民黨，不要再為了護航自己的核能政策，放棄專業倫理，繼續傷害台灣綠能產業發展。