台灣現代舞再度在國際舞壇展現實力，今年10月，將有5部由新生代編舞者編創的舞作，登上西班牙MASDANZA舞蹈節。

這5部作品由MASDANZA舞蹈節藝術總監娜塔莉亞（Natalia Medina）挑選，包括賴翃中的《羽人》、《嶙峋》，郭爵愷的《流》，林廷緒的《不存在的身體》；陳婷渝和邱柏盛合作的《很久以前的那天》。這些作品曾在國內的「漂鳥舞蹈平台」呈現，如今登上國際舞台。

MASDANZA舞蹈藝術節成立於1996年，由傑出的舞蹈家及編舞家娜塔莉亞（Natalia Medina）創辦，致力於匯聚全球優秀的藝術總監、策展人、劇院總監、編舞家和舞者，通過一系列的比賽、演出和交流活動，推動著國際舞蹈藝術的發展，已成為國際上極具影響力的舞蹈藝術節之一，也獲得2019年歐盟最佳舞蹈節的提名，成為當代舞蹈合作的重要平台。

該舞蹈節還有一個特色，在於每年設定一個專場主題國，不少台灣編舞家如：鄭宗龍、蔡博丞、賴翃中、陳廣軒、盧美云、張堅志、林廷緒等，都曾在MASDANZA藝術節獲得殊榮，展現台灣當代舞蹈的優秀水準。

今年娜塔莉亞決定將焦點聚焦於台灣，將舞台交給來自台灣的編舞家，這將是台灣自成立以來首次在「MASDANZA」中擔任主題國，是對台灣舞蹈藝術的極大肯定。屆時，「翃舞製作」也會在當地舉辦工作坊，為舞者們提供與專業人士互動交流的機會。