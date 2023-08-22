2022年超過千名台灣人，被以高薪誘騙到柬埔寨從事詐騙，殊不知落入一場恐怖陷阱裡，若業績不達標或想逃的人，就會遭虐打、囚禁，甚至被轉賣，處境相當悽慘。一名反詐騙自救會的成員阿倫(化名)接受《中時新聞網》訪問表示，「有名30多歲無業男子(化名阿賢)，擁有掏金夢，勇闖柬埔寨做詐騙，兩年大賺500萬元，不過他是逃回台灣，再也不敢回柬埔寨。」超震撼內幕全曝光。

獨/男赴柬埔寨「2年淘金500萬」！ 他爆堅決返台「震撼內幕」：命是撿回來

「他(受害者)只要辛苦一、兩年或幾個月，就可賺到你十年薪水，為什麼不做？」阿倫表示，「阿賢以前是詐騙集團成員，之前從柬埔寨跑到泰國，以地下匯兌帶了500萬現金逃回台灣」。

反詐騙自救會成員阿倫(化名)。（游定剛拍攝）

至於收山原因？阿倫說，「當地生活太恐怖，沒有想像中的吃香喝辣或賺錢很容易。」阿倫不諱言地透露，「有些人半夜被打、被囚禁，甚至還有人常常就消失，生活日常就是吃喝嫖賭，根本不是想像中的美好」。

赴柬做詐騙若不服從，就會慘遭爆打。（資料照）

「電信詐騙就像是直銷公司」，阿倫進一步說，「上面會有老師在講解，業績好、配合度佳，想賺錢就跟著起鬨，可以正常過生活，還有住套房的待遇，甚至休假還可出去玩；但若配合度不好、業績差，情況就不一樣了」。

柬埔寨電信詐騙集團。（資料照）

從柬埔寨幸運地死裡逃生，阿賢有了親身恐怖經歷後，「絕對不會再回去做了，賺到這500萬元，命真的是撿回來的」。阿倫感慨地說，「有多少人消失?有多少人被賣器?有多少人被砍斷手腳?這大家都不知道的，且不代表每個人都能賺500萬回台灣，那裡絕對不能去」。