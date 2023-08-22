「尋美成都·同聚大運『一人一伴·微拍秀』2023兩岸青少年創意微視頻交流創作活動」19日於成都峨影廠1958電影城舉行結營儀式暨首映頒獎典禮。活動由成都海峽兩岸交流協會主辦，成都商報·紅星教育承辦，成都市武侯區教育局、北京第二外國語學院成都附屬中學協辦；以「尋美成都·同聚大運」為主題，攜手兩岸青年感受天府文化。

採取「一人一伴·微拍秀」創作形式，讓蓉台青年同心合作，深入體驗成都人文景點、歷史名勝和大運場館。並運用鏡頭表達成都故事，歷經七天的拍攝，共誕生四部優秀的作品。

今年六月啟動活動劇本徵集，集結了來自成都100多學校投遞的近千份劇本，再由大陸一級攝影師、「飛天獎」最佳攝影獎得主強軍及「百花獎」優秀編劇獎得主帥國慶，青年導演、攝影家李小灰組成專業評審團，圍繞「詩歌文化」、「天府文化」、「營商環境」、「大運賽事」四大子主題進行評選，最終選出19位同學創作的優秀劇本故事，並根據這些故事的實操性和可拍性，由執行導演組匯總整理，完成《杜甫草堂行》、《千年水利都江堰》、《成都台商的幸福生活》、《揭秘大運之旅》四大劇本。

7月，受邀的19名台灣學子與成都19位學子按四大主題進行分組，各小組與專家於線上開展討論，預先熟悉成都行程與拍攝故事，敲定合作劇本內容與拍攝細節。8月13日，兩岸學子在成都集結，開啓拍攝、研學之旅。而此次「一人一伴·微拍秀」打造全新交流模式，19名台灣學生分別寄宿在19名成都夥伴的家庭，親身體驗成都的當地生活，有助於深化彼此情誼與文化交流。

獲獎同學紅毯合影。（圖／主辦單位提供）

首映頒獎典禮當日，播放了「一人一伴」歷年回顧短片，呈現這六年來，兩岸學子在創作中展現的真摯情誼及熱情，在交流間也築起了彼此的心靈相通橋梁。這份跨越海峽、不辭山海的相伴，在成都的大街小巷的穿越中留下了珍貴的足跡。

首映禮現場，正式頒發最佳表演獎、最佳攝影獎、最佳導演獎以及最佳影片獎。活動中，學生們深情合唱《想見你》，道出了流淌在彼此心中的深情厚誼。「一人一伴」活動未來也將持續攜手青年們，共同傳承中華文化。

以下為得獎名單：

最佳影片獎：《遇見杜甫》

張峻豪（成都）、雍思睿（成都）、吳子宸（成都）、 葉俞萱（成都）、楊舒涵（成都）、陳佑誠（台灣）、李瑋哲（台灣）、孔令柔（台灣）、 江法恩（台灣）、黃翌晏（台灣）

最佳導演獎：《台灣青年蓉創記》

徐浩宇（成都）、鮮昕言（成都）、程驛峰（成都）、吳大衛（成都）、宋蓉樂（成都）、賴維謙（台灣）、戴維塍（台灣）、許博畯（台灣）、李秉程（台灣）、陳筱彤（台灣）

最佳攝影獎：《千年古堰》

盧思明（成都）、龍俊熙（成都）、閔泊錦（成都）、孫浩然（成都）、李博程（成都）、李翊榮（台灣）、陳瑀（台灣）、陳峻瑋（台灣）、陳威佑（台灣）、魏子勳（台灣）

最佳表演獎：《同聚大運》

羅子涵（成都）、李姿穎（成都）、劉玉熙（成都）、劉海璠（成都）、伍常駐（台灣）、吳宜恩（台灣）、李育軒（台灣）、 黃郁庭（台灣）