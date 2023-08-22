桃園景點草漯沙丘被稱為台版撒哈拉沙漠，許多遊客待夕陽西下時，到此享受美景。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園景點草漯沙丘大園段的潮音海觀景步道中，有一段「龍貓隧道」，為通往祕境之路。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園景點草漯沙丘入夜後容易迷路，海管處與警方都提醒遊客，別在入夜後進入沙丘，避免迷途。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園景點草漯沙丘入夜後難找出口，海管處邀集相關單位會勘後決議，預計明年將設置太陽能LED低照明導引燈。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市人氣景點草漯沙丘地質公園擁有8.1公里綿延沙漠景色，為全台首座沙丘地質公園，更被稱為「台版撒哈拉沙漠」，許多遊客待夕陽西下時，到此享受美景，不過，卻常有民眾玩到忘我，天黑後找不到出口，尋求派出所協助。桃園市海岸管理工程處將布設導引燈，協助民眾於天色昏暗時導引至出口。

市議員徐其萬指出，草漯沙丘大園段的潮音海觀景步道，為通往祕境之路，假日遊客多，白天給人涼爽清幽感覺，但傍晚欣賞夕陽餘暉美景的民眾，忘情於海灘美麗景色，等到天黑後要回家卻找不到路相當著急。經民眾反映，邀集相關單位會勘，在不影響防風林功能下做好燈光指引方向，讓民眾有更安全回家的路可走。

大園區北港里長蔡烱烈說，夕陽美景是草漯沙丘亮點美景之一，許多民眾到此拍婚紗、欣賞獨特地景，但新聞常見，有遊客玩到忘記時間，天黑後在沙丘裡迷途情況，會勘時建議在出入口、涼亭等處裝設引導燈，避免民眾迷路受困，另為避免海上船隻誤判，則不考量在風機設置照明設備。

海管處表示，海管處邀集農業部林業及自然保育署新竹分署及大園分局到現場共同研商，海管處建議因位處新竹分署管轄保安林用地上，若用電設置照明確有困難，未來將設計太陽能LED低照明導引燈，協助民眾在天色昏暗時引導到步道出口。

海管處提到，預計明年在潮音海觀景步道的出入口設置照明設備，並研議於步道沿線等距布設導引燈，因太陽能充電且屬非固定式，無光源環境會更顯眼，也符合保安林用地使用，同時於入口處，也有建議民眾別再夜間進入。

大園警方也呼籲，因為當地外圍有比較高的草叢和灌木叢，只有一條通道可進入，且沙丘區須深入數公里，入夜後看不到入口燈光，容易找不到回程路線，建議遊客別逗留到入夜，一旦夜間迷路，應走到位置較高的發電風車處，手機訊號較佳，方便對外求助，且在目標明確的定點，警方也較容易找到人。