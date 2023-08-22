國民黨基隆市長謝國樑不滿選舉時，被立法委員林楚茵指控他涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約台幣1億元），他對林提告求償300萬元，並要求刪除臉書文章、在三大報刊登判決書全文，台北地方法院判決駁回謝的請求。可上訴。

綠委爆料時，謝國樑就解釋，當年是3家公司一起借貸，要求民進黨團為不實指控道歉，後來林楚茵又指控謝國樑涉嫌收受犯罪所得、公司法、鉅額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等，謝提起民事訴訟求償。