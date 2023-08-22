據Counterpoint Research分析師稱，雖然今年全球智慧手機與電子消費品市場整體呈現銷量下滑趨勢，蘋果公司iPhone 15卻很有機會在今年底讓蘋果首次成為全球智慧手機出貨量的冠軍。

《市場觀察》（Market Watch）報導說，在今年相對顯得沉悶的智慧手機市場，蘋果公司可能做到之前從未做到的事情。因為消費者繼續延長持有智慧手機的時間，Counterpoint團隊預計今年全球智慧手機整體出貨量將下降6%至11.5億部，這將是10年來的最低水準。

Counterpoint北美研究總監費爾德哈克（Jeff Fieldhack）在一份新聞稿中說：「我們對[第四季度]充滿信心，因為iPhone 15上市是運營商搶奪高價值客戶的窗口。」

報導說，目前有大量的iPhone 12用戶已到了升級換代的時候，「促銷活動將會非常積極，這將使蘋果公司處於有利位置」。

Counterpoint指出，高端智慧手機的市場份額一直在上升，中國是這一趨勢的主要地區。蘋果公司一向專注於高端市場，預計將在9月份推出新的iPhone 15產品系列。

根據Counterpoint的預測，蘋果公司與銷量冠軍寶座的距離將是該公司有史以來最接近的一次。費爾德哈克說：「我們所說的差距幾乎就只是幾天的銷量而已。」他表示：「假設蘋果不會像去年那樣遇到生產問題，目前來看勝負真的只是毫釐之間。」