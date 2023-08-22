百貨龍頭新光三越22日宣布，中秋禮品線上線下預購開跑，延續端午送禮買氣增長七成之多，今年亦看好中秋送禮市場激增，目前備貨增六成，預期目標業績上看1億元，較去年增長60％，也創史上中秋禮品業績新高。

至於睽違10年新展店、插旗台北東區的Diamond Towers，外傳試營運日期落在下月9月16日，新光三越強調，目前還沒有確定時間，但招商已經完成，開幕時程仍按照既定計畫進行。

新光三越指出，往年以春節、端午、中秋為送禮三大節慶，春節為最高峰，唯從疫後端午送禮需求增溫，今年看好疫後首個中秋的禮品銷售表現，預估金額將首度突破億元，與春節表現相當。

此外，有別於過往只能依靠「禮品手冊」，，疫後消費者同步透過手冊、或APP、line線上等七大渠道，觸擊受眾者大增，也使得端午禮品銷售年增七成之多，所以在中秋送禮檔期相對備貨達六成，其中月餅禮盒客單價落在600~1500元，整體價格與去年相當，唯烤肉組的肉品和酒品皆升級，肉品客單價更提升超過二成。

新光三越主管表示，今年前7月業績較去年同期成長10％以上，但進入暑假後，民眾出國的比例增加，逛街時間變少，因此前幾年表現突出的精品成長幅度相對趨緩，唯餐飲業績依舊亮眼，且中秋值暑假過後，非出國時期，估計在台過節需求增，在備貨上新增不少日本包括資生堂獨家禮盒，還是聯名星級主廚精品禮盒，以及自有品牌「好好集」聯手茶園小農禮盒、大稻埕四大老店禮盒等，估獨家占比達四成。