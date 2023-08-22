桃園市八德區近期有多處公園執行改善工程，正在更新步道，眼尖民眾發現已經超過竣工日期，施工圍籬卻還沒撤除，工程似乎還沒完成。公所坦言，前陣子氣候陰晴不定、大雨滂沱，導致工程延後，年底前將陸續重新開放。

八德區有民眾發現住家旁的公園從7月開始整修，整修已久且已經超過竣工日期，卻遲遲還沒開放使用，公園周遭仍圍著綠色圍欄，上網發文並詢問里長。

有民眾表示，公園怎麼不斷翻修都不見好，完工後還要等驗收，想使用公園還有得等。不過另也有人也為施工單位抱屈，認為可能是前陣子颱風或是下雨的因素，才會導致工程延宕。

對此八德區公所回應，公園是許多民眾飯後散步、運動的好去處，考量有些公園年久未修，為此目前八德區總共有4個公園正在進行步道整修工程，包括忠勇公園、思源公園、君臨公園及和盛公園，總經費約1075萬元，4個公園會逐一整修步道。

八德區公所指出，民眾關心的公園為忠勇公園，原預計8月12日完工，不過因前幾周陸續有午後雷陣雨、大雷雨等情形，施工廠商早上灌注水泥，下午豪雨一來便前功盡棄，因此工程時間有稍微延後，不過也強調，年底前4個公園會陸續重新開放讓民眾使用，請民眾多包涵。

此外，八德區公所還說，君臨公園原本預計明年要進行球場鋪面更新工程，考量目前已經著手整修步道，為避免打擾民眾住家安寧、長時間封閉公園對民眾造成不便，決議2個工程要一起施作，近期將與廠商討論變更設計並議價，盼早日完工將對民眾的影響降至最小。