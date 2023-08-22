台北市政府體育局扎根基層體育，今年度再度辦理「學生運動員生涯發展教育計畫」，22日在HBL高中籃球聯賽強權台北市松山高中舉辦講座，包括松山高中籃球隊教頭黃萬隆，前南山高中教頭、現為T1聯盟新北中信特攻球員發展教練許時清，以及DLIVE創辦人黃寶賜、緯來體育台導播宋傑4位前籃球專項運動員分享。

台北市政府體育局長期致力扎根體育基層，尤其針對學生運動員的培育除了健全的獎勵與訓練補助制度，也有完整的選手培育系統，支援優秀選手與教練所需，增進相關知能並與國際接軌，為持續完善對選手之培育與照顧，今年續辦「學生運動員生涯發展教育計畫」，是全國縣市政府首辦之學生運動員生涯發展系統性教育課程，今年度新增4場、合計共10場講座，運動領域包括網球、划船、桌球、籃球、壘球、射箭等共10個單項，邀請不同生涯發展領域的師資，透過分享、課程及互動等方式，強化學生運動員對於未來職涯的多元思考能力。

22日講座列車第5站開至HBL高中籃球強權松山高中，由計劃主持人國立台北教育大學體育系教授李加耀、東華大學體育與運動科學系教授林如瀚及職涯發展老師孟怡萱講解運動員的職涯發展基本知識，松山高中籃球隊總教練黃萬隆也鼓勵學生運動員應該要多元發展，選擇自己的路。

上午場的講座從市場、環境、自我探索及職涯策略等面向切入知能核心，下午再接續由許時清、黃寶賜、宋傑與美商基金經理人林哲宇進行對談式的生涯發展論壇，4位主講者共同特點是籃球專項運動員，但在各自的職涯領域都有不同的專業發展。本次計畫透過知能的學習與實作能力的課程，期望台北市的學生運動員能主動思考，提早規劃自己的生涯發展策略，並且勇敢的跨出多元選擇的步伐。