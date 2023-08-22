致理科技大學設計團隊，在梁聖時董事長及陳珠龍校長的鼓勵之下，繼獲得20餘座iF、紅點、One Show獎之後，今年在陳世倫教授領軍之下，再度勇奪2023德國iF design award 競賽4項設計大獎。日前該團隊親自飛往德國柏林，在頒獎會場走紅地毯，領取4項iF設計獎，推廣台灣特有的設計文化與能量。

致理科大設計團隊，配合執行由金門文化局及金門酒廠企劃，推廣金門文化創意產業，金門高粱酒特有的香、純、甘、冽，風行海內外，遠近馳名。此次由多媒體設計系陳世倫教授指導，李宜芳、鄭乃瑋、張貽甯三位同學，以天馬行空的創意，將故宮經典山水《早春圖》，文創包裝設計運用在金門高粱酒上，採用二次紙漿的環保材質，別出心裁製作出《早春圖》立體山水創意作品─"Melody of Early Spring"。

早春圖獲iF設計獎作品。（圖／致理科大提供）

《早春圖》是北宋畫家郭熙的代表作，為雙拼絹本水墨掛軸，本作品的創意理念，是採用Old is New文創商品的開發觀念，重新詮釋《早春圖》。郭熙運用特殊的水墨皴擦技巧，使畫面產生如初春雲霧夢幻的效果，將初春乍暖還寒，大地萬物復甦的山野景象呈現出來。山腰部分則藏於煙霧山嵐之中，右邊深山幽壑溪流，除了增加畫面的景深，更凸顯出主峰的雄偉氣勢。

本設計最大的特色，也是最精采的地方，就是將《早春圖》的平面2D山水結構造型，轉換成3D包裝設計的結構。因為山形的結構是秀麗複雜的，所以陳世倫指導設計團隊，經過多次腦力激盪，最後採用了紙雕特殊的疊加方式，並經過精密的計算與嘗試，前後規劃出16個層次，層層疊加，透過3D電腦設計把平面2D的山水意境表現出來。如此一來，本設計既可以表現出郭熙早春圖的秀麗雄奇，另外一方面我們也可以把金門高粱酒產品放置其中。在外型上我們可以看到藝術性極高的早春風景造型，在內部又可以看到一個實用性極高，有層次變化的金酒產品包裝，成功地發揚中華文化山水美學，並推廣金門的特色文化。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特鼓勵學生參與國際設計競賽。此次致理科大多媒體設計團隊，在強敵環伺的國際競賽環境中，在學校的鼓勵之下，同學終於克服重重困難，榮獲2023年4項iF設計獎，實屬難能可貴。