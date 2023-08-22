前苗栗縣長徐耀昌今凌晨宣布退出國民黨，文章中還批評國民黨總統參選人侯友宜，稱侯2020年在前高雄市長韓國瑜參選總統時冷眼旁觀。國民黨立委李德維表示，這令人遺憾，而徐耀昌批評侯友宜的部分，很多都似是而非，像是當時韓國瑜競選時，反而造成重大傷害的是鴻海創辦人郭台銘，因此若用同樣標準來看，以此作為支持郭台銘的理由是沒有正當性的。

針對徐耀昌宣布退黨，李德維向徐喊話，希望可以看得寬一點，畢竟國民黨內還有很多徐的老朋友、好朋友，不需要把國民黨窄化為大多數都是徐不喜歡的人，可能徐不喜歡的只是少數人，卻引發這樣重大的一個決定，令他備感遺憾。

至於徐耀昌批評侯友宜一事，李德維表示「很多都是似是而非」，他說，徐耀昌提到韓國瑜參選總統時，侯冷眼旁觀，但其實2020年選舉時，大家可以看到，當時郭台銘在國民黨黨內初選輸掉以後，還另外結合其他的力量，反而對當時的韓國瑜造成重大打擊，傷害更加嚴重，「所以我覺得若是用同樣的標準來看的話，其實把這當作支持郭台銘的理由是不充分的，而且也沒有正當性」。

另外，外傳郭台銘挺徐耀昌以無黨籍參選苗栗立委，李德維則不甚認同，他說，不要輕忽徐耀昌的真智慧，若說徐有意為地方服務，還比較有道理，但若說他是成為郭台銘旗下或者要求出來參選，恐怕是言過其實，因為畢竟他了解徐有其政治高度跟智慧，所以這恐怕只是外界以訛傳訛罷了。

由於徐耀昌地方實力雄厚，退黨後恐影響選情。李德維說，侯友宜競辦、立院黨團以及黨中央會非常重視苗栗，苗栗是藍軍重要的根據地，不管是過去國民黨的縣市首長，以及現在無黨籍的縣長鍾東錦，都 非常支持藍軍，還是必須互助，雖然徐耀昌宣布退出國民黨，但侯辦和在國民黨內的好朋友，一定會持續努力縫補裂縫。

李德維也說，徐耀昌的案例和先前何勝豐、謝典林退黨都完全不同，因此這不會是跳船潮，也不會帶起跳船潮。