隨著時代演變，至今仍有漁民在大鵬灣內從事捕魚作業，鵬管處也在遊三區設置合法管筏臨時泊靠區，目前停有155艘管筏。（謝佳潾攝）

民眾檢舉指出，大鵬灣紅樹林位置屬於禁補區，同時有設告示牌，但日前他在該處發現大量漁網，質疑相關單位未做好管理責任。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾投訴，他在禁捕區的東港大鵬灣紅樹林發現大量漁網，質疑有漁民違規捕魚且相關單位未盡管理責任，對此，鵬管處澄清，該處是遊三區，僅主、次航道禁捕，但隨意丟棄漁網觸犯發展觀光條例，將加強勸導，而這一檢舉，也令大鵬灣的漁業作業議題再度浮上檯面。

民眾檢舉指出，大鵬灣紅樹林位置屬於禁補區，同時有設告示牌，但日前他在該處發現大量漁網，因而認為相關單位未做好管理責任。

對此，鵬管處表示，紅樹林溼地區確實是禁捕區，但民眾發現漁網的地方是待開發且未開放的遊三區，該區有公告大鵬灣域主、次航道禁止採捕魚貝類，違者可依風景特定區管理規則第14條及發展觀光條例第62條第1項開罰50萬元以下罰鍰，換言之，管處尚容許漁民在不干擾水域活動的情況下，於非主、次航道從事漁業行為。

但鵬管處也說，漁民隨意丟棄廢棄漁網，可依風景特定區管理規則第13條及發展觀光條例第64條第2項開罰5000元以上、100萬元以下罰鍰，因此呼籲民眾切勿以身試法，管處也將加強勸導。

不過為何是加強勸導而非取締，鵬管處表示，漁民長年在大鵬灣內作業，配合度都很高，如為避免影響水域活動，他們幾乎都選在夜間作業，且很少發生亂丟漁具的狀況，若勸導就能達到效果，何須強制開罰讓漁民產生剝奪感。

鵬管處說，在1995年鵬管處設置之前，大鵬灣是養蚵、箱網養殖重地，當地居民一直靠著漁業維生，隨著時代演變，至今仍有漁民在灣內從事捕魚作業，為此，管處也在遊三區設置合法管筏臨時泊靠區，讓漁民使用，目前停有155艘管筏。

其實在2017年時，鵬管處因BOT廠商準備開發該區而清除管筏，結果爆發漁民大動作抗議，後因設置臨時泊區而平息風波，對此，鵬管處也坦言，遊三區正招標中，之後可能往渡假村、小木屋或訓練區方向發展，屆時管筏臨時泊靠區將視開發狀況調整，但目前在遊客量能尚未充足並處開發中階段的期間，管處將持續與漁民和平共處，相信漁民也樂於配合。