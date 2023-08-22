蔡昌憲在七夕情人節宣布好消息，老婆懷了第二胎，他PO出一家三口的照片，開心表示：「傳說女兒是爸爸的前世情人，等妳出生之後，爸爸想問妳，上輩子我有好好愛妳嗎，不管如何，這輩子爸爸一定會好好愛妳疼妳，把妳捧在手掌心，先祝妳情人節快樂。」

蔡昌憲也感謝女兒的到來，表示他與老婆雖然沒有太多準備，但既然女兒來了，就一定會付出全心全意，「一男一女，就是一個好，我們都會很好，爸爸媽媽小菜包必魯，都期待妳來喔！」蔡昌憲與空姐老婆結婚近5年，2021年迎來兒子，現在兒女雙全，相當幸福。

蔡昌憲所屬的何樂音樂回應他得知老婆懷孕時，心情是預料之外又非常期待，兒子也常會摸媽媽的肚子，很高興要當哥哥了，甚至還幫妹妹取了兩個外號奇異果、西瓜，因為這兩樣是他最近最愛吃的水果，「而全家人除了太太，昌憲、小菜包、貓咪必魯都是火象星座，女兒終於不是火象星座了！預產期目前就先不透露，謝謝大家關心。」