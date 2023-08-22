退役陸軍少將于北辰過去曾語出驚人表示，天弓飛彈一枚命中率70％，三枚齊發攔截率可達210％，引發網友討論。于北辰近日在政論節目《新聞面對面》評論高虹安案表示：「包青天為什麼收視率高？就是王子犯法與庶民同罪」，還提到「鍘龐統」，再度引來一陣張飛打岳飛的熱議。

于北辰過去曾驚吐「南宋北宋、東晉西晉分裂論」，後來上節目談防空系統時，稱國軍天弓飛彈一枚命中率70％，三枚齊發攔截率就是210％。還說國軍信號彈有脈衝功能，可以干擾中共無人機。網友驚呼「您的敵人不是共軍，是數學」，也有人說「終於有點聲量了，他會怕別人笑嗎？」

「不愧是歷史專家于北辰，各位觀眾中國歷史最新發現：包青天鍘龐統！」粉專「政客爽」今(22日)發文反諷提到，相傳北宋清官包青天為了主持正義，乘坐A1450號穿越時空的列車到了三國蜀漢，拿著虎頭鍘斬下龐統首級，史稱「包青天鍘龐統」。據說現在很多京劇團正準備演這齣歷史名場面，相信一定能流傳千古，我們再一次感謝于北辰，他不但是中華民國優秀的數學專家，更是精通歷史的歷史專家！

另一粉專「黑框作業」也酸：國軍數學天才于將軍，繼210％的攔截率後，最新力作是包青天鍘了龐統...。龐統至少得活八百多歲才能被包拯鍘，看來包大人果然有降妖除魔的神通本事啊...！

PTT鄉民表示「包青天鍘的不是龐太師的兒子豆導嗎？」、「明明鍘龐德」、「諸葛亮都能揮淚斬馬超了，有差嗎」、「查了一下是鍘龐昱，還是豆導演的」、「他是說斬姆士龐德」、「龐涓啦」、「油炸包龍星」、「炸螃蟹好吃」、「現場沒人笑場？」、「數學老師教的歷史嗎？」