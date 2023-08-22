畢業季到來，主計總處今天公布7月失業率為3.56%，較6月上升0.07個百分點，不過因疫後消費潮爆發，服務業用人需求升溫，使得季調後失業率降至3.43%，創近23年單月新低紀錄。

主計總處指出，隨著畢業季到來，應屆畢業生陸續投入職場尋職，7月失業率連2月走揚、升至3.56%，較6月增加0.07個百分點，不過經季節調整後失業率為3.43%，下降0.02個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，按照往年經驗，隨著畢業季到來，6、7、8月失業率都會走揚；回顧107年至111年期間，排除109年疫情干擾因素，近5年7月失業率月增幅多落在0.04至0.11個百分點，今年7月失業率的月變動也落在此區間。

陳惠欣進一步指出，6月至8月的失業人數、失業率多呈現季節性上升，因此可觀察經季節調整後的失業率，7月為3.43%，較6月下滑，且創近23年最低紀錄。

主計總處才剛下修今年全年經濟成長率至1.61%，宣告「保2」落空，凸顯景氣低迷，失業率卻傳出好消息，陳惠欣解釋，製造業、服務業表現不同調，製造業受到全球需求萎縮、出口衰退等因素影響，就業人數呈現月減，服務業則受惠於疫後消費潮帶動，用人需求活絡，甚至出現缺工的狀況。

陳惠欣進一步指出，現在正值7、8月暑假旅遊旺季，服務業需求正熱，成為拉動整體人力需求的關鍵，但製造業確實續受不景氣所苦。

至於外界關注的青年失業問題，主計總處按年齡層觀察，20至24歲者失業率為12.44%，多是初次尋職，處於職場調適階段，加上適逢畢業季，導致失業率較高；隨著年齡層提高，25至29歲者失業率為5.82%，30至34歲者便降至3.79%。

陳惠欣補充，今年7月20至24歲族群的失業率為12.44%，低於去年同月的12.68%，和疫情前的水準相比也差異不大；整體來看，國內失業情勢穩定。