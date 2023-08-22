針對國民黨立院黨團質疑光電躉購費率高，獨厚特定廠商，經濟部表示，隨著技術成熟，躉購費率已從2010年初實施的11.75元，逐年下降至4.4元；長期而言，光電會如同陸域風電，轉供給民間企業，代表台電不必有購電支出。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，再生能源條例是2009年訂定，隔年開始實施躉購費率時，地面及屋頂型為每度11.75元，與當時台電平均售電價格差距更大，但隨著技術成熟，躉購費率已逐年下降至4.4元，也已有光電業者陸續轉供給民間企業、不再賣給台電。

經濟部指出，民代以光電模組價格來批評躉購費率過高，是忽略另有鋼構、人工、營建等各項成本；尤其在國際通膨、疫情及供應鏈中斷影響下，相關費率都是由費率審定委員會，考量國內外環境決定。

經濟部進一步說，躉購費率的審定委員會中，2/3都是外部委員代表，官方代表不到1/3，外部委員也是工程、能源技術及財務等學者專家，以及工總、銀行公會等業界代表組成，「實在不應以政治口水汙衊委員專業性」。

此外，為了杜絕霸占饋線容量謀利的「饋線蟑螂」亂象，經濟部指出，台電已訂定「配電級防範太陽光電設置者虛占饋線容量機制」，透過裝置容量合理性審查、限制繳費和文件繳交期限，以及審查意見書展延合理性審查等，確實檢視有無實質開發行為，遏止饋線蟑螂。

經濟部表示，全球發展再生能源，因應再生能源的間歇性特性，都會發展儲能技術，如美國提供1300萬美元的聯邦資金用於建置儲能，澳洲亦承諾資助1.76億澳元予4.2 GWh的儲能系統建置計畫；「新興能源技術都需要先期投資，其他國家也是如此，總不能說美澳也是綠友友，而應該理性看待」。

尤其，考量電力饋線利用率最大化及提升太陽光電發電設備建置量，同時推動光電與儲能建設，對於穩定供電、發展綠電都有其重要性。

經濟部強調，以競標方式決定儲能系統輸出電能的躉購費率，再由台電依照儲能放電度數進行躉購，執行過程都有公開透明的法規制度，並無獨厚特定廠商。