女藝人張心妍畢業於台藝大戲劇系，外型亮麗，出演電影《海角七號》中「櫃台小姐」角色「美玲」後一炮而紅，和蔣友柏表哥張立方結婚後，誕下兩個寶貝女兒；近日上節目好友李佳豫爆料她年輕時個性火爆，有次發現男友劈腿，直接把電暖器丟下樓，讓小S聽到也傻眼。

李佳豫日前在《小姐不熙娣》中爆料張心妍，有一次張心妍打電話告訴她疑似抓到男友劈腿，一氣之下衝到男友家堵人，張心妍和男友見面後吵了起來，吵架過程中男方態度不是很好，讓張心妍很不爽，於是她火大將送男友的電暖器丟到窗外。行為讓小S吃驚「萬一有人因此而死（怎麼辦）」，張心妍坦言：「我不知道，我當下太氣了，年輕的時候」，當時除了丟電暖器，還將寫的信和卡片都撕爛，她也表示當下失去理智才會做出這種不妥的行為。

（來源／影片取自小姐不熙娣 YouTube，如遭刪除請見諒。）

張心妍就讀台藝大時就有參演偶像劇演出，和李佳豫就是在《極道學園》中認識進而成為好友，後來陸續參演《敗犬女王》、《星光下的童話》、《原來是美男》、《兩個爸爸》、《K歌情人夢》、《終極X宿舍》、《人際關係事務所》、《未來媽媽》等等，但讓她爆紅的是《海角七號》中和「馬念桑」擦出愛火的櫃檯小姐。她2010年和蔣友柏表哥張立方結婚，丈夫從事室內設計，兩人交往一年就結婚，夫妻倆都是健身狂。