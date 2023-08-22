西班牙馬約卡島（Mallorca）一處渡假勝地，日前有5名觀光客總共挨罰英鎊逾15萬元還被趕出飯店，因為這群人違反法令、在飯店做出「跳陽台」（balconing）的危險行徑。

「跳陽台」是近年歐洲部分年輕人在西班牙度假時所做的瘋狂舉動，意指從飯店房間陽台直接跳入下方的泳池，或者是從其中一個房間的陽台爬到另一個房間的陽台，十分危險，尤以英國遊客為多，常有飲酒作樂的年輕人從事這種大膽行為，甚至受傷，令地方政府不堪其擾。

英國《每日郵報》報導，此事發生在位於西班牙東部的地中海島嶼馬約卡島西南端的度假勝地馬蓋洛夫（Magaluf）。這5名吵鬧的遊客被人當場抓到「跳陽台」，地方政府重罰超過15萬元英鎊（約新台幣612.7萬元），平均每人挨罰超過3萬元英鎊（約台幣122.5萬元）。除了重罰，飯店也把他們趕了出去，拒絕接待。

馬蓋洛夫所屬的卡爾維亞（Calvia）市政會主席費力烏（Juan Feliu）強調，對於這種魯莽危險的舉動，重罰是「強而有力的遏止手段」：「在本市不容許跳陽台，這種行為不負責任，也可能造成嚴重且不可逆的傷勢，甚至送命。」

費力烏表示，以前已有許多人因此受傷，還有幾人死亡，為了提升馬蓋洛夫的良好形象，警方全力制裁這種反社會行為。費力烏並未提及這5人是否已繳清罰款或當局是否予以追繳。報導並未提及挨罰觀光客國籍。

西班牙馬約卡島飯店住客從房間陽台躍入泳池，行徑瘋狂。此舉不時釀成重傷甚至死亡。

近年來網路不時流傳英國觀光客在外度假期間於住宿飯店跳陽台的畫面。2020年，馬約卡地方政府通過法令，包括馬約卡島在內的巴利亞利群島（Balearic Islands）全面禁止跳陽台，罰金最高可達5萬英鎊（約台幣204萬元）。

馬約卡地方政府去年還要求當地商店在晚間9時30分至隔天清晨8時不得賣酒；「串酒吧」（pub crawls，意指接連造訪多家酒吧飲酒）、酒飲買二送一、減價優惠時段等作法，在馬蓋洛夫等馬約卡島上的度假熱點也予以禁止。

每年成千上萬英國年輕人到訪馬約卡島，不乏一大票人集體進駐飯店狂歡，導致英國遊客在當地臭名遠播。

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