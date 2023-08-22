美國航空巨擘波音（Boeing）發布新聞稿表示他們獲得美國政府批准後，完成向印尼出售24架F-15EX「鷹二世」（Eagle II）戰機，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）訪問美國期間也宣布了這一件事情，從官方新聞稿來看正式名稱為F-15IDN。

Jet tempur canggih F-15EX untuk Indonesia! Satu langkah lebih dekat menuju TNI AU bisa mengoperasikan salah satu multirole fighter jet terbaru buatan Amerika Serikat, yaitu F-15EX dan nantinya menjadi F-15IDN. Prabowo menandatangani MoU untuk 24 unit jet tempur buatan Boeing ini. pic.twitter.com/bbzWbhkiNj — Random World War (@RandomWorldWar) August 22, 2023

綜合波音集團21日新聞稿以及貝宜系統資料，印尼國防部防務設施局局長佐哈里（Marshal Yusuf Jauhari）空軍少將以及波音公司戰鬥機副總裁希爾斯（Mark Sears）於今日在波音聖路易斯工廠舉行了簽署備忘錄儀式，此前他們參觀了F-15EX生產線。

F-15EX也可以掛載配套的琥珀（Advanced Missile and Bomb Ejector Rack, AMBER）硬點擴充架，全機最多一次可以掛上22枚飛彈。（波音）

F-15EX是有目前最先進的F-15版本，具有數位式飛行操縱系統、新的電子戰系統——貝宜（BAE Systems）AN/ALQ-250 鷹主被動預警生存系統（Eagle Passive Active Warning Survivability System, EPAWSS）、全數位座艙，以及最新的任務系統和軟體能力，將在交付新的F-15IDN時得以發揮。F-15EX也可以掛載配套的琥珀（Advanced Missile and Bomb Ejector Rack, AMBER）硬點擴充架，全機最多一次可以掛上22枚飛彈，但不確定，印尼時否有一併採購這套系統。

波音和印尼合作近75年，通過培訓、供應鏈發展和合作來支援印尼國家的航空航太和國防能力發展。如今，波音在印尼的業務涵蓋商用航空、國防、太空、供應鏈、學術合作夥伴關係以及在當地產業中的人才培養工作。目前，F-15在世界各地有7個國家在使用。