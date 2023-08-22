台東登仙橋遊憩區內的台灣獼猴霸佔重機，想要搶食放在車箱內的食物。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

由YouTuber創作者Eric Duan推出的《山道猴子的一生》系列動畫影片，劇情講述重機圈故事，寫實內容引起廣大共鳴，上下集累計破千萬觀看次數，各地掀起還原熱潮，1名高雄車友也在臉書社團分享2年前在台東登仙橋遊憩區拍下的「獼猴與重機合照」，網友紛紛留言認證「真山道猴子」。

1隻台灣獼猴跳上停放於登仙橋遊憩區的藍白色重機，立姿雙手擺放在儀表板，頗有重機車手架式，隨後又側臥於車椅坐墊，山大王的模樣被魏姓車主全拍下，近期隨著《山道猴子的一生》動畫爆紅，車主也把趣照分享臉書社團「路上觀察學院中」，神還原動畫場景。

不少網友看到照片留言認證「真山道猴子」，也有網友稱讚「這Moment抓得好啊」，還有網友笑說「怎麼這麼會擺姿勢」，更有網友說「簡直神預測」，因為照片是在2年前拍下的。

魏姓車主表示，照片拍攝於2021年7月，當時重機是被猴子霸佔，目的是想要搶食放在車箱內的東河肉包，由於近期《山道猴子的一生》影片爆紅，正好搭上熱門話題，所以PO照分享小趣味。

登仙橋休憩區位在台東縣東河鄉，與周邊東河橋、泰源幽谷連成一氣，不時可見台灣獼猴在橋上各個角落出沒，是遊客必訪「賞猴聖地」，也提醒獼猴接近討食時請勿餵食。