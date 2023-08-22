黃姓男子在中鋼運通公司上班，疑似遭高層欺壓，去年4月透過曹姓、曾姓、王姓好友出氣，先到屠宰場買了5顆血淋淋的豬頭，再裝箱快遞寄給公司董事長張秋波等5名高層。張男家人收到包裹，一打開就被腐敗惡臭的豬頭嚇壞、報警提告。一審判曹等3人2至4月不等、可易科罰金。3人不服上訴，高雄高分院22日駁回上訴，可上訴。

判決指出，2022年3月，王男從黃男口中得知，公司數名高層找他碴，氣得與曹男、曾男討論，取得董事長張秋波等高層的住家地址後，4月13日凌晨先到高雄市屠宰場購買5顆血淋淋的豬頭，以保麗龍箱分裝，冒名「陳堅強」且留下以「死」為諧音的寄件地址，由曾男至超商門市，透過快遞將包裹寄給張秋波等5人，黃男則給付3人3萬元做為報酬。

包裹先寄達張秋波及許姓副總家中，家人及傭人打開包裹時，被撲鼻而來的惡臭、腐敗的豬頭嚇壞，立刻報警提告，同時轉告其他高層勿收來路不明的快遞包裹。曹男等人沒多久後均被逮捕，檢方偵結後，依恐嚇罪、偽造私文書等罪起訴。

開庭時，曹男等人坦承想幫好友黃男出氣，才共同策畫此事。因偽造私文書為5年以下徒刑，與恐嚇等罪經想像競合後，從一重罪論處。法官審結，依偽造私文書罪判曹男等人2至4月不等有期徒刑，均可易科罰金。

曹等3人不服上訴，高雄高分院駁回上訴，可上訴。

民事部分，張秋波等人向曹男等人求償500萬元精神撫慰金。法官認為，曹男等人不認識張秋波等人，卻寄送發臭血腥的「豬頭」到他們住家，確實造成其家人的心理陰影，判曹男等人須賠償張秋波等人共48萬5000元，全案仍可上訴。