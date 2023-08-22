擁有法式美學風格的保養品牌朵法（Darphin），於台灣舉行朵法療癒巡迴車展覽，同時也請來今年4月即官宣品牌形象大使藝人吳姍儒現身活動。吳姍儒在台上時笑說自己已經朵法好多年的粉絲，愛用到連老爸吳宗憲都知道，有一次翻包包看到朵法還搶去用，但自己大氣就整瓶送爸爸慢慢用。她說朵法的保養品有無與倫比的觸感與香氛，讓她在照顧完寶寶後能很快沉浸在自己世界，也盛讚今年新發表的金緻再生系列－小金球精露更是讓她愛不釋手，也特別推薦民眾若是遇到朵法療癒巡迴車一定要認真逛逛，也意外透露在裡頭的公共電話亭能聽到自己錄製的Podcast內容，聽到時備感親切。

朵法今年首次亮相「Darphin朵法療癒巡迴車」提供一站式沉浸五感體驗活動，提供民眾親身體驗法式保養哲學的美好，除了車體好拍、好打卡外，更有許多充滿創意的保養美學商品。療癒巡迴車將於8／26日起台北東區SOGO忠孝館廣場、大稻袁碼頭貨櫃市集、華山文創園區的忠孝三角依序行駛，同時只要民眾親赴打卡，不僅可品嚐朵法精選療癒花植茶飲、體驗人生四格拍貼機，靠櫃更可體驗獨家限組組盒，為民眾提供不一樣的靠櫃體驗。