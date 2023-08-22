台灣大哥大基金會2023年第七屆「Coding Fun偏鄉玩程式」，今年首度導入「無人機」程式教學，共舉辦4場營隊，號召43位台灣大志工，利用工作之餘編寫教材、前進偏鄉，舉辦暑期營隊。透過遊戲化課程，啟發偏鄉孩子們的科技熱情與學習動機，共72位學員參與，第1場自辦營隊，前進位於山區的台中市新社中和國小。

中和國小全校僅37位師生，平時以生態教育課程為主，過去從未接觸過程式教育，在台灣大志工陪伴下，短短三天兩夜營隊，學童們掌握如何組裝無人機、編寫基本程式語法，甚至遙控無人機穿越甜甜圈障礙賽道，台灣大基金會執行長劉麗惠開心表示，隨著台中場營隊來到成果發表會，天空也正好展露出一抹溫暖的陽光，就像是在鼓勵著孩子們，勇敢往上探索不曾接觸過的天空領域。

今年「Coding Fun偏鄉玩程式」第2場自辦營隊，移師桃園市南興國小，並於今(22)日舉辦成果發表會。「Coding Fun偏鄉玩程式」軟硬體兼施，教導孩子組裝飛行器、撰寫基本程式語法，並於營隊結束後啟動第二階段為期1年的「在地師培計畫」，輔導當地老師，具備自主開課能力，讓撒下的程式教育種子，持續成長茁壯。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，受惠資訊、通信與網路技術整合，無人機已從消費性休閒娛樂，擴展至商業、農業、國防等應用領域，台灣大於營運過程，導入「無人機」應用，進行基地台智慧巡檢及尋找站址，提升營運效率，同步參與國內外產學界研究，探討更多未來無人機應用場域。2023年「Coding Fun偏鄉玩程式」也首度導入「無人機」課程，培養學員三維空間概念、鍛鍊手眼協調、訓練邏輯思考能力、觀察力。很開心能夠見證孩子們，從對程式語言一竅不通，到能夠組裝飛行器、掌握無人機遙控技術的蛻變，未來台灣大基金會也將持續透過科技天賦，為更多偏鄉學子開啟科技學習的大門。

桃園市政府教育局局長劉仲成表示，為激發學子對科技的好奇心，積極將科技教育納入校訂課程，並與民間單位合作，讓程式語言成為孩子們的創造工具。感謝台灣大哥大基金會，來到桃園市大溪區南興國小，透過「Coding Fun偏鄉玩程式」親手實踐式的課程，展現科技魅力，並培養孩子們創新思維、解決困難能力與團隊合作重要性，為科技教育帶來更多正向影響力。

台灣大IT團隊在「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊中，投身Coding Fun教材設計，台灣大哥大資訊長蔡祈岩親自到桃園檢視成果，並表示「IT專才」涉足的工作範疇已突破傳統框架，從系統開發維護、程式編寫等工種以外，擴展至雲端運算、數據分析應用等，企業尋覓具備跨域自主學習能力的IT人才，正如近來火紅ChatGPT，需要語言能力強、對自然語言敏銳的文學背景；生成式繪圖Midjourney需要具藝術素養的精湛運用，讓科技與各產業應用擦出火花。面對全球科技人才荒，台灣大推動「攻城精英就業保證班」、「科技大神培育實習計畫」，也透過「Coding Fun偏鄉玩程式」跨域偏鄉，培力小小工程師，乘著科技翅膀展翅翱翔。

台灣大資訊長蔡祈岩化身資訊超人哥哥，會中和孩子們分享自身科技教育學習經驗，小學五年級受自然科老師啟發，開始學習寫程式，資訊長鼓勵孩子透過「寫程式」於真實世界中「變魔法」，於遊戲中學習，透過科技，賦予世界更多無限可能。