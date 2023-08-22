民進黨前立委賴勁麟近期遭質疑賺綠電財、當門神，21日宣布請辭雲豹能源集團19間公司董座。對此，國民黨立委參選人徐巧芯再踢爆，雲豹多位高管都身兼數十家能源相關產業董事長，是因為要把案場連著公司打包賣給外商，「外資撈金，台電倒楣，新潮流發大財！」且未來光電板報廢後，公司結束全都變成呆帳，「環境受累，全民買單，新潮流依然發大財！」被斷尾求生的賴勁麟只是幫新潮流看店的掌櫃，背後的金權結構、掏空國家才是毒瘤。

徐巧芯今(22日)在臉書發文表示，「兩隻雲豹跑得快以後，綠能就沒事了嗎？民進黨就斷尾求生了嗎？」她擊墜賴勁麟的19個董座，小公主(賴品妤)本人也搖搖欲墜，但問題是，賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，19個董座的帳還是要算清楚。很多人都沒看懂，賴勁麟光雲豹不夠，還要身兼另外18個董事長或負責人，「你以為雲豹能源只有賴勁麟一個人擅長影分身之術？」

徐巧芯指出，賴勁麟被揭露擔任19家公司董事長，全都登記在內湖區基湖路同一棟大樓內，其中16家甚至登記在同一個地址，但其實賴勁麟先後兼任過22家能源公司的負責人，且雲豹能源的高管們，每個人都身兼其他能源，或是相關產業公司董事長，少則數家，多則十多家。

她舉例，雲豹能源創辦人兼發言人張建偉，曾經先後擔任20家能源公司的負責人。雲豹執行長譚宇軒，先後擔任18家能源公司負責人。雲豹能源總經理趙書閔，先後擔任7家能源公司負責人。「光是這四人名下，雲豹能源掌控運作的子公司，扣掉重複的，還有起碼30家以上。為什麼雲豹能源做綠電生意，會需要設立這麼多的子公司？是在玩大富翁嗎？」

對於雲豹能源稱，是因不同案場有不同開發條件與風險係數，因此能源公司依照案場不同條件，「一案一公司」或是「數案一公司」，都是「很正常的」，是為了降低開發不順，資金周轉的風險；徐巧芯則指出更實際的功能，「能源公司成立子公司競標，或是購買案場開發，案場能買，當然也能賣，而且連公司一起打包更好賣，光是2018到2019年間，雲豹就出售了14個案場，其中兩度賣給美商貝萊德資產管理。」由張建偉擔任負責人的兆洋公司，2018年更以14.7億元賣給英商；2019年，兆洋得標高雄美濃0.9公頃，以及台南善化1公頃的國有地太陽能案場，雲豹先賺英商一筆收購利潤，後續再賺英商委託案場維運管理的費用。

「那難道英商就被雲豹當成了冤大頭嗎？當然不！」徐巧芯續指，台電保證收購的成本價差，就是英商利潤，民進黨政府口口聲聲說什麼發展綠能，不保證高價收購，沒人願意投資，結果卻是「外資撈金，台電倒楣，新潮流發大財！」雲豹能源之所以要成立這麼多子公司，是因為有民進黨門神、尤其是新潮流靠山，案場拿得多，子公司自然只能一家一家開。

徐巧芯也提到，太陽能板的淘汰年限約20年，預估2030年起，台灣每年就將會有大約1萬公噸的廢棄太陽能板要處理，而到了2035年之後，每年增加到10萬公噸太陽能板要汰換，已經有學者示警，回收技術不純熟，成本高，台灣法規又不完善。就怕到時，「一案一公司」原來是「黑暗兵法」，把公司結束，應該報廢的太陽能板，就成了呆帳。環境受累，全民買單，新潮流依然發大財！

「賴勁麟請辭董座重要嗎？」徐巧芯直言，「他本來就只是個幫新潮流看店的『掌櫃』，做不下去了，就換一個，再不行，就再換一個，有什麼了不起？背後的金權結構，掏空國家，才是毒瘤。」