近日因為李玟（CoCo）生前遭到《中國好聲音》侮辱的音檔和影片流出後，讓節目組成為眾矢之的，風波越演越烈，黑幕也一一被爆出，而其實之前網路就瘋傳歷屆導師的酬勞，第一名是港星謝霆鋒，而最低的則是庾澄慶（哈林），對此，哈林也曾回應「完全不會介意排名」。

網上流傳《好聲音》歷屆導師的出場費，可看到最高的是謝霆鋒，一季節目可進帳3200萬人民幣（約新台幣1.4億元），緊追在後是周杰倫的2800萬人民幣（約新台幣1.2億元），第三則是王力宏的2500萬人民幣（約台幣1.1億元）而哈林卻是墊底，一季節目出場費僅500萬人民幣（約新台幣2200萬元）。

對此，哈林曾在出席活動時回應「完全不會介意排名」，認為做節目大家好才重要，「不是自己，因為你不可能一個人好節目就會好」，並表示製作單位有他們的考量，每個人也有每個人的功能，「我把我自己該做的事情做好，尤其跟音樂有關。」

李玟因抗議《中國好聲音》賽制不公，而遭到羞辱報復，爭議事件持續延燒，節目組後續也被挖出種種黑幕，擔任過數屆導師的那英，也成為攻擊目標，而她原本下個月17日要出席在上海舉辦的春浪音樂節，現也因身體欠佳請辭演出。