國際權威測速機構Speedtest®公布2023年第一季家用寬頻網速成績，經全台用戶實測認證，中嘉寬頻的網速，在全經營區—包含基隆、台北、新北、桃園、台南及高雄六大都會區—寬頻及 Wi-Fi下載網速通通拿下第一，三度奪得肯定，顯見中嘉寬頻持續投入網路建設、優化網路品質與使用體驗等積極作為，在短短一年內就展現出顯著成效、締造亮眼實測成績。

根據全球數位使用概況報告分析，台灣人每天上網時間長達7小時以上，比全球平均上網時間多了1小時之多，明顯看出國人對於網路的依賴性及黏著度都越來越高；調查也指出，高達七成三的台灣民眾最常使用的網路應用服務為：觀看追劇影音內容、看直播或收聽音樂，其中視訊會議、遠距工作等線上辦公情境也在進入後疫情時代後大增，這些常見的上網應用都高度仰賴網路下載速度要又「快」又「穩」。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示：「根據調查， 8成以上消費者在選擇家用網路業者時，最重視的就是『網路速度符合預期』和『網路連線穩定』，這也是寬頻業者的核心競爭力。因此，我們持續投資在消費者最有感的地方，除了基礎網路建設不斷優化，讓整體上網速度及品質更加穩定，也推動更多戶戶光纖到府、並為企業客戶設計2G／500Mbps上網方案，瞄準業界最高規格來對比提供相同服務。此外，我們主動加贈Wi-Fi Mesh來補強室內訊號涵蓋，實現最物超所值的寬頻服務𠄘諾。」

為讓更多人知道中嘉寬頻網路品質連年進步的好表現，此次年度品牌廣告也以「飆網用中嘉，給你快恆穩」為溝通主軸，強調不論是打遊戲、追劇、視訊等各種生活日常上網情境下，都可以享受飆網不lag的體驗。