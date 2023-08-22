俄羅斯首都莫斯科一個觀光下水道因突降暴雨導致淹水，當時在下水道參觀的至少4名旅客因此慘死，另4人則下落不明。

莫斯科龐大下水道系統的觀光服務相當受歡迎，部分下水道系統的歷史可追溯到19世紀。據英國《每日郵報》報導，這個每人收費75英鎊（約新台幣3000元）的下水道觀光團，原本有20人參加，但有些旅客聽說當天有暴雨而取消行程，前往參觀者只剩8人。

另據《路透》引述俄羅斯媒體《塔斯社》（TASS）報導，莫斯科周日（20日）突降大雨，導致下水道水位突然暴漲，而當時有大約8名旅客在一條觀光下水道參觀。

意外發生後，失踪者家屬無法聯繫親人，遂向警方求助。搜救人員透露，由於水位突然暴漲，旅客受困水中，無法浮到水面上。莫斯科市長索比亞寧形容，這是一場「可怕的悲劇」，但他沒有說明死亡人數，並稱搜救和調查工作仍在進行中。

被尋獲的遺體中，有3名年齡介於15至17歲的青少年，另1人是成年男子。俄羅斯當局目前正在尋找其他失踪者的下落，包括負責帶團的31歲導遊、2名年輕男女，以及47歲俄羅斯資訊科技公司Lanit公關部門主管馬庫甚金（Dmitry Markushkin）。