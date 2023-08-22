食物入口前一定要看清楚，否則可能小命不保！一名日本網友表示，日前塞了一顆「糖果」到嘴裡，結果這顆糖果竟然不斷在嘴裡膨脹、變大，嚇得他趕緊吐出來，才發現是「壓縮毛巾」，其外包裝不仔細看真的很容易和糖果混淆。貼文一出，讓許多人也直呼危險，「幸好沒有進到喉嚨，超可怕的」。

臉書粉專《日本省錢小站》分享推特用戶「ykatsuta6795」的貼文，呼籲大家吃糖果前一定要看清楚包裝，因為該推友從朋友那邊拿到一堆糖果，沒想到裡面竟然被混入「壓縮毛巾」，這種毛巾本來只有小小一球，沾到水就會迅速膨脹，他放入嘴中驚覺越來越大顆，趕緊吐出來，才知道吃到毛巾。

他表示，若當時反應再慢一些，可能就會被脹大的毛巾當場噎死，「覺得害怕極了」。從他上傳的照片可見，壓縮毛巾和糖果的大小、包裝極為相似，都是扁圓的形狀，若沒仔細看，真的很難發現壓縮毛巾的包裝上印有「COMPRESS TOWEL」，容易和糖果搞混。

貼文一出，讓許多網友驚呆，紛紛留言，「超可怕，如果小孩吃到不堪設想」、「放入口前已經習慣先看名稱」、「現在這種壓縮的東西很多，幸好沒有進到喉嚨，超可怕的」、「我有個洗洗衣機的清潔錠也長得很像糖果」、「這個很危險，真的要小心」、「這種包裝很容易令人混淆」、「意圖謀殺」。