國發會今天於委員會議報告整體公共建設計畫執行情形，指出今年截至7月底，整體公共建設計畫經費執行新台幣3198億元，經費達成率為48.22%，雙雙續創近16年同期新高。

國發會今天召開委員會議，並於會中報告「整體公共建設計畫執行情形」。雖然公共建設計畫經費與達成率續寫新高，國發會主委龔明鑫提醒，待撥付施工廠商的已執行應付未付數，近期有逐步增加趨勢，請各部會督促並加速完成應付未付款項的估驗計價，儘早將應付款項撥付廠商，活絡廠商資金運用，進而發揮公共支出提振景氣、帶動需求的實質效果。

龔明鑫也勉勵各部會，依照先前會議訂定的96%年度經費達成率為目標，加速工作排程，彈性調度經費至可提前支用的項目，以衝高112年可投入公共建設的經費量能。

國發會盤點近期完成建設，包含7月31日通車的機場捷運線老街溪（A22）站，8月4日取得使用執照的台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓，8月11日開幕的世界客家博覽會，以及8月14日啟用的高雄港第七貨櫃中心，除了提供民眾便利多元的公共服務，也展現中央與地方合作成果。

國發會今天也審議通過行政院交議、內政部陳報的「113至116年國家公園中程計畫草案」，將陳報行政院並建請同意。國發會說明，此案共有12項子計畫，以擴大資源整合的角度，統合管理9座國家公園、1座國家自然公園、58處重要濕地及海岸地區。

另外，國發會審議通過行政院交議環境部（前環保署）「向海致敬－海岸清潔維護計畫（113－116年）」，全案將陳報行政院核定。計畫總經費為59億6854.5萬元，希望達到全國1990公里海岸每吋土地都乾淨的目標。