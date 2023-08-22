帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月在高雄外海沉沒，油汙清除成一大棘手問題，今日進行機艙汙油抽除，由於海水滲入機艙，殘油皆浮於機艙內部上方，必須找到最適合抽油孔位才能作業，若一切順利，明日繼續抽除重燃油。

天使輪沉船殘油抽除作業，今（22）日海事工程公司派遣工作船配合專業潛水團隊前往沉船處水域，在確保鑽孔施工無洩漏油汙的前提下執行機艙鑽孔抽油作業，因海水滲入機艙，殘油皆浮於機艙內部上方，因此海事工程公司多次鑽孔後，於下午回報已找到最適合抽油孔位，並開始進行機艙汙油抽除作業中，後續將加派工作船舶及潛水員，安排工班同步進行多個重油櫃抽油作業。

港務公司說，若作業順利預計明日開始第二階段重油抽除作業；另潛水人員仍持續於水下進行船體巡視，若發現有滲油點立即予以封堵，以避免油汙情況。

海面油汙監控及應變除汙部分，今日公路總局（蚵子寮外海與鳳鼻頭漁港以南海域）及海事工程公司（沉船周邊）派遣無人機巡視責任區域，巡檢結果沉船附近海面有小範圍些微薄油膜，港務公司於上午仍調派船攜帶吸油棉索及油分散劑等除汙資材，前往沉船處進行薄油花清除作業，另派遣榮發6號搜尋可能漏油點並予以加固封堵。