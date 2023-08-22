「仔仔」周渝民當年因拍攝電視劇《痞子英雄》和女星喻虹淵相戀，2015年11月大方曬出登記結婚的甜蜜合照，隔年喻虹淵生下寶貝女兒，而周渝民8年來都很保護家人，愛得相當低調。喻虹淵今（22）日七夕情人節PO出收到的花和卡片，內容曝光讓網友才知道周渝民私下比演偶像劇時還浪漫。

喻虹淵與周渝民結婚後，淡出螢光幕前在家相夫教子，仍持續經營社群，不時分享生活點滴與粉絲互動；今日下午喻虹淵在IG發文，她和女兒各自收到周渝民送的一束花，也透露周渝民仍在工作拍戲，但難得收到驚喜決定記錄下來。

而花束中都有附上周渝民給的卡片，分別寫上「晚上早點去睡覺，明天你還要早起繼續喜歡我」、「真羨慕你！擁有我這麼可愛又有趣的人」，喻虹淵幸福地說，「猜猜哪一個才是給我的」。

卡片內容意外展現周渝民浪漫一面，許多粉絲紛紛猜猜看之外，更忍不住羨慕地說，「太浪漫了」、「已被閃瞎，結婚這麼多年還那麼恩愛」、「我的男神還是娜麼溫柔又善解人意」、「謝謝你們讓我們相信愛情」。