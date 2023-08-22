雲林縣私立維多利亞雙語中小學22日邀請國際鑑識專家林昌鈺博士蒞校演講，講題為「我的學思歷程」， 他提醒師生及家長，國際化浪潮加速，到美國求學仍需謹記種族歧視存在的事實。

副校長林朱蚶指出，能邀請到旅居美國李昌鈺博士蒞校是緣起於去年該校學生採訪各領域具卓越貢獻的台灣英雄們，在警官大學教授張維敦居中牽線下，孩子們完成採訪、記錄李博士的成功軌跡。

李昌鈺22日演講表示，父親早逝，小時候生活困苦，謹記母親教誨「面對困境只有一條路不能選，就是放棄」。他放棄就讀海洋大學，改讀中央警官學校，第二名畢業；前往美國紐約大學醫學校擔任化驗員，1974年取得博士學位。

他笑稱，10年求學生涯半工半讀才拿到一個博士學位，但是後來獲得世界各大學頒予榮譽博士學位有31個。

李昌鈺勉勵師生們，有夢想和目標的人生活態度就不同，就會積極進取，動力會源源不斷，超越極限更上層樓，成功就不遠。

維多利亞學學生出國深造者眾，李昌鈺表示，很多同學出國留學會遇到歧視的問題，亞裔人民被攻擊的案件層出不窮，他提醒其到美國求學的同學們，剛到美國時可能會認為美國人都很善良，但也有可能傷害你的人，不管怎麼樣，種族歧視都會存在。

演講結束，該校董事長李佳芬贈與李昌鈺「鑑識鼎元匕見石出」水晶座，李昌鈺回贈著作「科羅埃西亞槍聲」一書。

中央警察大學院長王勝盟、教授張維敦、台灣警察專科學校教授李承龍、中山大學教授廖達琪、雲林縣警察局長林故廷、鑑識科長楊易達22日均出席這場演講。