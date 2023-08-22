環境部新任部長薛富盛22日表示，上任後會將四接環評列為積極推動項目，並表示四接環評拖了多年，許多環團與地方政府仍有不同看法。反四接公民團體守護外木山行動小組召集人，同時也是基隆市立委參選人的王醒之表示，過去環保署全力護航台電，薛部長試圖「疏通」謝市長前，應向基隆市民道歉，暫停違法環評。

王醒之表示，薛富盛將四接爭議以「環團與市府有不同看法」輕輕帶過，台電和環保署，從環評專一審到專五審，都未明確回應此案將破壞基隆海洋生態、海岸景觀、基隆港營運甚至威脅國家安全。

王醒之指出，過去的環保署甚至全力護航台電，在程序不完備、調查不正確的狀況下，違法召開環評專五審，更上演黑箱環評「基隆七七事變」。薛富盛試圖「疏通」謝市長前，應向基隆市民道歉，暫停違法環評。

王醒之說，薛富盛若不願面對四接環評違法爭議，也沒有任何積極作為讓環評程序更透明、提升公民參與，那麼相較於張子敬領導的環保署，升格的環境部只是舊瓶裝新酒、換湯不換藥，基隆人7／12向監察院陳情，調查專五審環保署違法事項，調查結果完成前不該重啟四接環評。

他認為，若薛富盛認為這些只是基隆人的「不同看法」，沒有是非判斷，不願對基隆人道歉、承諾改正，那麼對於部長宣稱聆聽公民意見，恐怕只能聽聽就好。基隆人不需要更多威脅或利誘，我們要真的傾聽與回應。

另外，王醒之也再次呼籲基隆市長謝國樑，台電現行提出的協和電廠方案，發電量暴增到260萬瓩，二氧化碳排放量是現在的3.4倍，懸浮微粒則是1.9倍，且大部分的電都南送到雙北，這樣的「轉型」，對已經忍受重油發電污染「用肺發電」將近一世紀的基隆人，非常不公平和不正義，更是與「2050淨零碳排」政策目標背道而馳。